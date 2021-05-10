日月光投控(3711)旗下日月光高雄廠透過位於楠梓加工區的全台最大中水回收廠，致力落實對水資源「減量、回收、再利用」的管理原則。集團今（10）日宣布，啟用6年的中水廠每滴水至少可使用3次，累計節水量已達2千萬噸，相當於高雄所有民眾1個月的用水量。

日月光中水廠自2015年4月啟用，首期日處理量為2萬噸、回收率55％，2019年完成第二期工程擴充，將中水廠供給網絡延伸至二園區，使高雄廠區水資源回收更全面，整體回收率提升至70％，每日最大產水量可達2.1萬噸，等同高雄3萬戶家庭的當日用水量。

日月光表示，高雄廠除持續擴充廠房與產能，亦秉持資源循環再利用理念實踐綠色承諾，興建中水廠以降低用水短缺的營運挑戰，並於2019年9月轉型更名為綠科技教育館，以創新環教推廣向全民推展水資源共生理念。

日月光指出，集團以中水廠運作、長期多元化節水措施及回收水開發應用，致力減少自來水用量，將資源提供民生使用。高雄廠持續提升用水效率，使每滴水都可使用至少3次，讓水資源運用更具彈性，在目前台灣面對百年水荒的缺水抗旱時間更顯重要。

日月光高雄廠今日於綠科技教育館舉辦歡慶中水回收達2千萬噸活動。總經理羅瑞榮表示，高雄廠全體動員與市民齊心抗旱，透過各廠區間相互合作、推動創意節水行動，配合放流水回收處理，使目前高雄廠用水僅3分之1為自來水，3分之2為經處理的回收再生水。

(時報資訊)