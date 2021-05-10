台積電(2330)今（10）日公佈2021年4月營收為1113.15億元，較3月新高1291.27億元減少13.8%，仍較去年同期增加16%。台積電預期第二季營收平穩，第二季營收仍有機會再創新高，估美元營收季增約為1%。

台積公司預期，第二季來自高效能運算相關應用的需求將持續成長，抵銷智慧型手機的季節性影響。預估營收在129~132億美元之間，比第一季的129.2億美元大約持平至季增2.17%，平均增幅約為1%。也就是有機會再創單季營收新高。

台積公司對2021年第二季的業績展望如下：合併營收預計介於129億美元到132億美元之間；若以新台幣28.4元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於49.5%到51.5%之間；營業利益率預計介於38.5%到40.5%之間，雙率比第一季略下滑。

若以新台幣28.4元兌1美元匯率假設，台積公司第二季營收在3663.6~3748.8億台幣，季增1.09~3.44%。以此展望來看，台積公司5、6月營收均可比4月成長。

台積電預期第二季營收大約持平第一季，並預期今年美元營收可望成長20%，優於先前預估的年增15%，今年全年營收亦將再創新高。台積公司並持續未來五年的業績年複合成長率在10~15%。

台積電2021年1至4月營收約為4737.25億元，較去年同期增加16.5%，亦再創同期新高。

此外，台積公司2021年的資本支出預估約為300億美元，比先前預估的250～280億美元新高，再上修約一成。

台積電今年第一季營收再創新高，獲利為次高紀錄；第一季營收129.2億美元，約新台幣3624.1億元，季增0.2%，創單季歷史新高。台積電第一季毛利率52.4%，歸屬母公司淨利1396.9億元，季減2.2%，年增19.4%，每股純益5.39元。

(時報資訊)