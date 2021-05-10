四大公投連署進度。(陳友齡製圖）

珍愛藻礁、反萊豬及公投綁大選3項公投案都跨越成案門檻，加上先前成案的核四重啟公投，8月28日可望舉行4項公投案投票。國民黨台北市議員李柏毅今(10日)對此指出，民眾簽下反萊豬公投的比例非常高，甚至也有民眾跑去問綠營民意代表對於萊豬的看法，像是為什麼不替人民守護健康？但連他們都無法回應這問題！

中央選舉委員會日前公布，由國民黨發起「反萊豬」以及「公投綁大選」兩項公投案，經中選會查對完成後，確定都已跨越成案門檻；至於「藻礁」公投則是獲70萬4397份有效連署書，已跨越成案門檻，預計14日將舉行委員會議審定後宣告成案，並接著辦理後續公投相關選務。

據《中天新聞》報導，李柏毅指出，在地方上跑行程，民眾簽下反萊豬公投的比例非常高，甚至也有民眾跑去問綠營民意代表對於萊豬的看法，為什麼不替他們守護健康，連他們自己綠營的民意代表都無法回應這問題，只說北市不會進口萊豬，從這邊就可以知道「他們(綠營民意代表)本身也是不曉得該怎麼處理、真的是非常辛苦，總統英文錯誤政策造成基層綠營民代一個頭比一個大！」

李柏毅直言，反萊豬公投肯定過關，因為民眾非常反對，且很多店家都貼出台灣豬標章，就知道民眾真的不喜歡、也不願意吃到美豬，加上綠營民調也顯示超過六成民眾不接受萊豬進口，「他們現在非常傷腦筋，自己也知道理虧不敢承認，所以不提對案，連替蔡英文錯誤政策找藉口的能力都沒有！」

(中時新聞網)