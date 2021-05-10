田定豐今出席記者會。（陳俊吉攝）

李秀媛今出席記者會。（陳俊吉攝）

知名音樂人、作家田定豐攜手節目主持人李秀媛，以新品牌「Mr.豐田」進攻電商市場，目標瞄準台灣600億蔬食，今舉辦上市記者會，透露已投入逾千萬、預計年底前推出1000項商品；他3月爆出遭親近的人背叛，將他為公司豐和日麗（前身為豐文創）增資的款項納為己有；如今再投身新品牌，田定豐今受訪表示：「不要被打垮就爬不起來，我是那種把我打倒還是會站起來的人，我會思考之前為什麼被騙，找出到原因後立刻去改變。」

他笑現在每一天自己都會主動跟財務看報表，「不要失去對人的信任，也是人生的功課，我們不可能都面對好的人，不好的人是來，就當是修錬的課題」。之前被騙損失約1700萬，田定豐幽默說：「我才開始知道要在乎錢，所以創立『Mr.豐田』，希望讓更多的錢回來。」他近期同步籌備第二本蔬食介紹書藉，預計七月發行，行程相當忙錄，打破大家對吃素容易導致體力不足的想法：「之前每天遇到不順心的事，吃素反而身心靈調整，可能也是因此轉念之前的事，對我幫助滿大。」目前官司進行中，一切交由律師處理。

(中時 )