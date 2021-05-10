台灣積體電路製造公司公佈2021年4月營收報告。2021年4月合併營收約為新台幣1113億1500萬元，較上月減少13.8％，較去年同期增加了16.0％。累計 2021年1至4月營收約為新台幣4737億2500萬元，較去年同期增加了16.5％。

先前台積公司財務長暨發言人黃仁昭副總經理曾預期第二季業績將持平，黃仁昭指出，台積電第一季的營收受惠於高效能運算相關應用的需求，以及智慧型手機的季節性影響略為和緩等因素。邁入第二季，預期台積公司的業績將持平，因為來自高效能運算相關應用的需求將持續成長，進而抵銷智慧型手機的季節性影響。

先前台積公司第二季的業績展望為合併營收預計介於129億美元到132億美元之間，若以新台幣28.4元兌1美元匯率假設，則毛利率預計介於49.5％到 51.5％之間；營業利益率預計介於 38.5％到 40.5％之間。

(旺報 )