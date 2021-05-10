新北市隊（穀保家商）今天在王貞治盃4強賽，靠著馮皓只被敲3安完投7局，率隊以7比0擊敗桃園市隊（平鎮高中），明天將與高雄市隊（高苑工商）爭冠。

馮皓此役只投出3次三振，幾乎所有出局數都靠隊友守備幫忙，「今天狀況都不是很好，只是剛好運氣比較好，讓對手都打到有人的地方，是靠隊友守備幫忙。」

新北市總教練邱宗志則說：「馮皓前5局的表現可說是100分，後面2局感覺控制能力沒那麼好，但整體來說也有90分。」馮皓表示，比賽後段因為想要投完，導致身體有些緊繃，但好在教練適時提醒，才能有好的結果。

此次王貞治盃，新北市的晉級路並不輕鬆，第1場比賽就與新竹市鏖戰17局，最終以3比4輸球，落入敗部，好在球隊狀況回穩，仍順利挺進最終戰。

邱宗志認為，會打得這麼辛苦主要是第1場比賽的得點圈攻擊沒有把握住，「雖然落入敗部，但選手多打了2、3場比賽，對投手的節奏、掌握也越來越好。」

明天新北市將與高雄市爭冠，是否推出陣中王牌林昱旻先發？邱宗志賣關子說：「除了馮皓外大家都有機會。」

(中時 )