有「真人版娜美」之稱的大馬女神林明禎，擁有天使臉孔和32E魔鬼身材，9日是一年一度的母親節，她也曝光媽媽的美照祝賀，而網友看到媽媽的美貌後，都忍不住讚嘆基因的強大。

因為工作的關係，林明禎還沒辦法回家，所以她只好先發舊文，只見她曝光和媽媽隨著音樂抖肩跳舞的影片，穿著白色平口短上衣的她，露出纖細蠻腰和馬甲線，上圍渾圓形狀一覽無遺。

林明禎媽媽外貌和身材都相當凍齡。(圖／翻攝自林明禎IG)

林明禎姊姊林詩枝也是美人胚子。(圖／翻攝自林詩枝IG)

而一旁的媽媽也不遜色，穿著細肩帶低胸洋裝的她，豐滿上圍和事業線都看光，宛如少女般的身材讓網友都驚艷不已，「這是姐妹吧」、「媽媽好活潑好漂亮」、「岳母，母親節快樂」。

林明禎外型甜美、身材火辣，又因為傲人上圍配上不科學22吋小蠻腰，被網友封為「真人版娜美」，近年來為了專注在台灣發展演藝事業，因此鮮少回家鄉，去年和唱片公司約滿，本打算退出演藝圈到日本生活，但因疫情打消念頭，決定自己開公司當老闆。

而林明禎家有著超強大基因，不僅她擁有女神外貌，連媽媽和姊姊林詩枝也都是美人胚子，姊姊也是集模特兒、演員、歌手於一身的全能藝人，母女三人站一起，看起來根本就是姐妹，之前媽媽更穿得下她的中空洋裝，不科學的身材和樣貌，讓不少網友看了都驚呼連連。

(中時新聞網)