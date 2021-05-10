國內今天新增4例確診，其中今天確診的案1187機師足跡曝光，在有傳染力期間於5月3日下午6點半去過台北福華飯店七賢吧酒吧，以及5月4日下午6點半去餡老滿南港店用餐，且在5月6日發燒後自行服藥不就醫，社區感染風險大增。

指揮中心指出，案1187為本國籍40多歲男性，為某航空公司機師，今年4月20日至4月22日曾執勤至美國，4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月2日曾與案1183搭乘同一部車至公司。個案5月6日出現發燒症狀，僅自行服藥未就醫，5月8日匡列為案1183之居家隔離接觸者，同日個案因發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值16)，感染源調查中。已初步掌握個案接觸者26人，其中24人列居家隔離，2人列自我健康監測，將全數安排採檢。指揮官陳時中表示，有可能是案1183傳染給他的機會較大。

指揮中心表示，由於案1187可傳染期間曾有公共場所活動史，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

(中時新聞網)