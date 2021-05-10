「館長五件組」（Q版核章組合，印章用字由謝文祥館長親筆書寫）。（黃博館提供）

新北市立黃金博物館於年5月15、18日推出「2021黃金博物館《探．遊．趣》518博物館日系列活動」。（示意圖/黃博館提供）

響應518國際博物館日，新北市立黃金博物館於年5月15、18日推出「2021黃金博物館《探．遊．趣》518博物館日系列活動」，以礦坑探索尋寶、一日小館長體驗及518博館日免費入館等活動，帶給遊客不同的博物館經驗，拉近和博物館的距離。

黃博館「一日小館長體驗」即日起報名，歡迎有興趣的國小高年級學生參加，名額有限，千萬不要錯過這一年一度的博物館日精彩活動。

黃金博物館館長謝文祥表示，黃博館推出「2021黃金博物館《探．遊．趣》518博物館日系列活動」，5月15日的「一日小館長體驗」將由館長帶隊，帶領小館長們巡查各展館、批示公文等，讓參加的小朋友深入了解博物館日常營運。

5月18日的「礦坑探索尋寶」活動，則採取館校合作模式，邀請在地的瑞芳國小學生，進入本山五坑內進行尋寶遊戲。在闖關中，引領學生們探索博物館內涵，並提昇小學生們吸收博物館知識的積極性，開發博物館潛在新觀眾。

「2021黃金博物館《探．遊．趣》518博物館日系列活動」的「一日小館長體驗」自即日起報名。活動當天，謝文祥館長將親自幫小館長們掛上值星帶，進行博物館巡查、到本山五坑檢視設備、並至館長室批示公文等。

活動後可獲得「小館長值星帶」、「館長五件組」（Q版核章組合，印章用字由謝文祥館長親筆書寫）及「Q版黃金公文夾」等限量文創品，完成任務的小朋友將頒發「小館長黃金證書」乙張，限額10位。

為鼓勵民眾造訪博物館，黃博館518博物館日全天免費入館。「一日小館長體驗」採線上報名，費用每位新台幣500元。活動因應新冠肺炎疫情，參加人員需量額溫、採實聯制並全程佩戴口罩，現場提供酒精消毒。活動詳情請洽專線2496-2800分機2890劉小姐，活動報名請上官網查詢。

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