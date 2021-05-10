戴愛玲5月22日起陸續在高雄、台中及台北舉辦演唱會。（聯合數位文創提供）

戴愛玲的「公主樂未眠」演唱會將連續3個週末分別在北中南三地開唱，開唱倒數10天，戴愛玲今搶先公布演唱會5大亮點，包括演唱千萬點擊率歌曲、翻唱當紅樂團歌曲、詮釋破億電影主題曲、重新演繹當年在pub駐唱招牌金曲、邀來知名KOL助陣合作，她興奮表示：「這次演唱會有別於去年，唱經典作品是一定，特別選唱粉絲喜歡、卻沒有主打的遺珠歌曲，也挑選自己喜歡歌手來詮釋，在咬字情緒、編曲都有變化。」承諾三場都有特別驚喜留給樂迷揭曉。

演唱會將以Live Band方式呈現，彷彿回到出道前的駐唱時空，她回憶在台北駐唱2年，當時同時在錄製首張專輯，剛上台北的她，最高一個晚上得拼唱4場演出，收工時都已經深夜3點了，「回家得從林森北路騎到忠孝東路七段，一個女孩子不管是寒流、下雨天都得騎著機車工作趕場，覺得那時候的自己滿勇敢的」。

她當時曾拿到客人給的可樂，杯子底下壓著紅包打賞，稱讚著「妹妹你唱得好棒」，這些點滴也是她成長的養分，「當時個性害羞自閉，駐唱時光給了我很多自信、學習如何與粉絲交流，這對當時的我非常重要」；籌備演唱會期間遇上母親節，戴愛玲留在台北無法回家，與兩個弟弟合送一台摩托車送給媽媽當禮物，還特別請弟弟帶媽媽去吃大餐。

(中時 )