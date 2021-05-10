公路總局第二區養護工程處10日於谷關舉辦「營造業丙種職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練班」。（第二區養護工程處提供／陳淑娥台中傳真）

公路總局第二區養護工程處10日於台中谷關舉辦「營造業丙種職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練班」，課程以原住民勞工為主，共吸引在地7家營造公司合計22位原住民勞工及13位一般勞工參訓。

今日「營造業丙種職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練班」開訓典禮包括市議員朱元宏、台中市勞工局勞動檢查處長邱怡川及谷關工務段長呂正安段等均出席。

朱元宏指出，去年市議會民政考察第一站至谷關，當時谷關工務段呂正安段長曾提案期望有機會能為在地原住民勞工開辦職安訓練課程，他洽請市府勞工局籌款辦理，並期望能在今年上半年辦理。邱怡川則肯定勞工朋友投入訓練，日後職場上更具競爭力。

第二區養護工程處指出，谷關地區地處偏遠，且梨山地區更是高海拔交通不易路段，當地勞工朋友如欲參加相關訓練，皆需舟車勞頓前往台中市區，奔波往來十分耗時，故長年以來參訓意願低落。

第二區養護工程處表示，對於本次能由三方共同促成，勞工們由衷感激且盼能長期推展延續，其間谷關段為覓合格場地而多方洽詢及協調，力促之心深以勞工為念，最後剛好參山國家風景區谷關遊客中心整修完成可協助提供訓練地點。

第二區養護工程處指出，爭取在地訓練不易，故在地營造廠計有欣群營造公司、昌隆科技公司、錦澄公司、發力土木包公司、登國年工程行、台灣原住民梨山工程公司及總福營造公司等，共同為深化勞工安全意識及提升自我保護能力而參訓。

本次教育訓練課程涵蓋職業安全衛生相關法規、現場作業工法安全及機械設備安全管理等，台中市勞工局、市議會及公路總局第二區養護工程處等，皆以打造優良職安文化、預防及降低職業災害的發生、保障勞工朋友生命、財產及家庭安全為己任，與基層勞工朋友共同成長。

(中時 )