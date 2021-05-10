momo富邦媒（8454）10日公告4月營收合併營收約為58億元，相較去年同期成長20％，再創歷史同期新高。累積1~4月合併營收約為241.6億元，年增21.2％，營運拔尖。

富邦媒表示，4月網路購物業績年增23.3％，業績佔比持續超過9成，網購品類表現則以流行精品最為突出年增近4成，另外健康休閒、3C家電也繳出亮眼的銷售成績，行動購物業績相較去年同期成長34％，在網購業績佔比約達76%。

4月成長動能其一來自流行服飾、按摩器材、健身器材等買氣夯，其二3C新機話題不斷，包括iPhone 12推出吸睛度爆表新色、momo與OPPO 進駐微風松高戶外廣場舉辦新機Reno5 Z快閃店活動，以及三星M系列入門新機Galaxy M12發售等，受惠新機購買潮也帶動行動周邊商品的買氣。

5月份有母親節及momo「5購好買季」承接買氣，預期將持續推升富邦媒5整體買氣及營收成長動能。

(工商 )