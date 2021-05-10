基隆市二信高中安排學生實地參訪在地吉隆有線電視。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

為推動生涯探索，基隆市二信高中安排學生實地參訪在地吉隆有線電視，了解節目製播，培養學生「科技資訊與媒體素養」及「人際關係與團隊合作」的核心素養能力。

二信高中60多名學生，在吉隆有線電視公司主播蔡曉君引導下，踏入電視節目錄製的攝影棚現場，先聽取主播親自簡報媒體工作者的辛苦面及挑戰，希望藉此引發學生認真面對參訪與體驗，再由節目錄製團隊，帶領進入攝影棚，介紹錄製節目的科技設備及幕後工作情形。

出發參訪前，主播蔡曉君先給學生4個節目主題，分別為「媒體識讀」、「校園防疫」、「網路新聞」及「自媒體學習」，由同學討論決定出各組負責的主題及扮演角色，在錄製節目現場中實際體驗節目主持人及名嘴工作，從口語表達、表情揣摩，到實際體驗節目製播，完成屬於自己的節目作品。

吉隆有線電視總經理林希亮表示，進入數位社群媒體時代，每個人都是數位公民，也是自媒體的一份子，期勉學子們透過體驗媒體產製內容的專業訓練後，能多多思考查證，了解現行法規，傳遞正確訊息及正面能量，善盡現代數位公民的社會責任。

二信高中指出，這次的實地參訪與體驗，讓學生更深入認識新聞從業人員的專業及科技設備，並親眼目睹電視製播的工作流程，相信能奠定好的基礎。

(中時 )