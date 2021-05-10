華航機師確診連環爆，指揮中心下令實施華航清零計畫2.0，將所有機師全數召回檢疫，指揮官陳時中表示，華航將陸續停飛14天，這是痛苦的決定。而華航聽到消息後氣炸，因為以這個幅度「可能逼近停飛」，原本指揮中心說要跟他們討論後晚上才宣布，結果現在就宣布，讓他們很傻眼。

陳時中指出，目前諾富特飯店的疫情算是獲得控制，但華航機組員的疫情未解，尤其案1187有社區接觸史，還跟案1183接觸過，顯示機師內部的傳染鏈還無法釐清，因此今起實施華航機組員清零計劃2.0，要求前艙機組員全數召回採檢，後艙機組員若曾派飛至長程航班者，或有接觸風險機組員，全數實施居家檢疫14天，相關人員進入社區都要完成14天檢疫，並接受採檢確認陰性才能解隔離，風險組與安全組不得混飛。

圖為華航機組員清零計畫2.0，機師陸續全部召回檢疫14天。(指揮中心提供)

陳時中表示，華航佔的運量很高，根據經濟部說法，空運佔了整體輸出運量將近50%，華航佔了47%，今早討論訂出清零2.0的方案，換句話說，對社區絕對安全，但是整體清零上需要時間，確保將風險組安全移到安全組來，對經濟命脈與產品輸出時的影響能降到最小，真正的影響評估，今天下午、晚上還會再和華航開會討論實施方式的細節。

而華航聽到機師全數召回檢疫的消息後也震驚，因為以這個幅度「可能逼近停飛」，但原本指揮中心說要跟他們討論，晚上才宣布，結果現在就宣布他們也傻眼。指揮官陳時中則解釋，這是和華航一起討論出來的，今晚要和華航開會討論的是針對營運影響面，以及安全組和風險組如何劃分，沒有所謂指揮中心片面決定，指揮中心會負責。

但針對該方案是否華航也「同意」，陳時中並未直接回答，只是再次強調是和華航一起討論出來。

(中時新聞網)