基進黨立委陳柏惟罷免案的第二階段連署書在今(10)早正式送達中選會，展開審核作業；對此，前立委顏寬恒在臉書發出公開信，奉勸陳柏惟應莫忘初心，顧好選區的選民，「好的立委不需要有48小時，只要專心做好一件事，就是照顧好海線與烏日霧峰地區選民，也就夠了。」

「刪Q總部」領銜人楊文元今天將造冊3萬2310份聯署書送交台中市選委會審核，他表示接下來的40天審核期間，將陸續再將手中約7千多份造冊完成，「這一路走來，真的不簡單」，如果第二階段過了，呼籲選區民眾要勇敢站出來，這是最重要的民主運動，並對陳柏惟喊話：「面對百姓問題，不要一再抹黑」。

顏寬恒也在今日透過臉書寫了一封信給陳柏惟，顏提到，台中海線與烏日、霧峰的鄉親一向熱情而且包容，台灣少有，而正是這種熱情，讓才從高雄議員落選的陳柏惟，一到陌生選區就能當選立委；但一年多之後，顏寬恒在服務選民時，許多鄉親忍不住向他抱怨，顏喊話，「柏惟兄您可能還不明白，您是地方民意代表，是來轉達跟解決海線與霧峰民意的公器」，勸陳莫要遺忘當初孤身一人到台中的初心。

顏寬恒的這封信引來網友討論，許多網友都盛讚顏寬恒超有氣度，「寬哥，加油，海線的鄉親需要你」、「唯一支持顏寬恒」、「真的建議陳先生勇闖演藝圈，諧星界需要他」、「讓他回高雄努力啦，台中鄉親需要您」、「寬恒兄講的實在，我的納稅錢給這個陳柏惟，他貢獻了什麼」、「寬哥真的比陳柏惟好太多了」、「加油，讓我們光復我們的選區」。

(中時新聞網)