神達(3706)4月營收41.36億元，月成長6%，年增50%，主要是受疫情影響，線上串流、電商、遠距教學、辦公服務等等雲端應用蓬勃，對資料中心產品需求增加，同時車用電子市場逐漸復甦，對車用產品穩定回溫有一定幫助。今年累計營收155.64億元，較去年同期增加36%。

神達旗下神雲在4月宣佈Aowanda邊緣服務器，支援最新第三代英特爾Xeon可擴充處理器。針對5G虛擬無線電接入網絡(vRAN)的中央單元(CU)和分佈式單元(DU)及多接入邊緣計算(MEC)，Aowanda邊緣伺服器採用薄型優化設計。法人預估神達今(2021年)年第2季伺服器接單持續熱絡，目前零組件供應短缺使交期拉長，預期若零組件供應順暢，第2季伺服器出貨可望較上一季增溫，今年全年伺服器目標仍力拚優於去年。

此外，神達在3月公告重要轉投資新聚思(SYNNEX Corporation)與Tech Dat共同宣布達成最終協議，新聚思將發行4400萬股及承受債務、以72億美元併購Tech Data，合併後公司年營收預估約為570億美元，將成為全球最大IT經銷與多元服務商，交易預計將在 2021年下半年完成，屆時神達業外收益將同步受惠。

(時報資訊)