警方移送以竹聯幫信堂吳姓大哥為首的洗錢集團。（翻攝畫面）

竹聯幫信堂桃園吳姓大哥，近年轉做詐欺轉帳洗錢水房，刻意遠離桃園避查緝，遠至高雄承租社區大樓作為犯罪據點，並於高雄境內四處流竄，刑事局經數月偵查，先於高雄左營區破獲水房據點，再循線溯源追查出係由吳姓幫派分子指揮操控，總計3波拘提搜索，查緝吳等11嫌到案，初步估計這組洗錢組織，洗錢約人民幣2000萬，新台幣近億。

刑事局偵七大隊接獲線報指稱，有不法詐欺轉帳洗錢水房於高雄地區四處流竄，專替「假公安」詐欺機房從事轉帳洗錢的不法行為，對外以「烈火戰馬」為水房代號，遂組成專案小組並報請橋頭地檢署指揮，循線追緝。

警方日前查緝吳姓男子等11人到案，並搜索查扣犯罪聯絡用行動電話、電腦主機、無線WIFI分享器、手機訊號遮斷器、U盾、大陸網卡及贓款新台幣185萬8000元等證物。

警方調查，該轉帳洗錢水房的運作模式，係先由「假公安」話務機房撥打電話向大陸被害人以涉嫌重大刑事洗錢案件為由實施詐騙，再誘騙被害人將帳戶存款匯至水房操控的大陸人頭帳戶，或騙取被害人網銀資料由水房登入將被害人存款轉出，之後再由該詐欺轉帳洗錢水房利用層轉（大車、小車）及支付平台等方式，隱匿、移轉詐騙犯罪所得，總計洗錢約人民幣2000萬元。

(中時 )