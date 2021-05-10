王姓男子涉嫌偷盜挖土機，卻不諳操作，竟大辣辣將挖土車開到鹿港大馬路上，「怪手壓境」引起用路人驚慌，警方在9日18時在接獲挖土機失竊的報案後，馬上調閱監視器，半個小時後在鹿港鎮自由與平等路口，將駕駛怪手的王男給當場攔下，王男竟還稱，「是為了學習駕駛挖土機」卻開壞一輛又換一輛。全案依竊盜和損毀罪嫌移送。

警方調查，鹿港鎮臨海路6日被丟棄一部PC300型油管機，也是王嫌從工地開走，因為根本就不會操作，才開了1公里，就把油管都搞到破漏，車上的油也全洩光，不能發動以後，就直接棄置在馬路上。

沒想到王嫌盜車開上了癮，一部開到故障後再偷一部，9日晚間，竟又將工地的另部挖土機給開走，不僅輾過農地，還直接開到大馬路上，路上人驚慌，「怪手可以駛在馬路上？」「比坦克車還恐怖」。

鹿港警分局現場逮捕王嫌後，連絡報案的失主到現場，林姓業者看得傻眼又氣憤，表示王嫌曾到他的工地應徵擔任粗工，因為無法勝任工作已給予開除，為了工作方便，備份鑰匙都放在挖土機、油管機車上面，沒想到會有人來把車開走，王因熟悉放放鑰匙的地方，接連把車開走，又不會操作，造成故障，損失慘重。

警方指出，王嫌一連偷盜兩部車，以現行犯逮捕，全案依竊盜、毀損罪嫌移送法辦。

(中時 )