前陸軍六軍團的一名李姓中校，2018年3月涉嫌持變造警察證件，上新北市一家按摩店，恐嚇2名越南籍女按摩師「如果妳不跟我做愛，就不給妳開店」，新北地院審理後，依侵占遺失物罪及僭行公務員職權罪，判處李男6個月徒刑及罰金1萬元，按摩女曾控告李男性侵，法院認為認為僅憑按摩女單一指控，檢方也未提證據，罪證不足判決無罪，仍上訴。

根據調查，李姓男子2017年在馬祖撿到林姓警員服務證卻不歸還，反而將服務證上的林員照片調包，換上自己的軍裝照，2018年3月李男見網路廣告前往新北市一間按摩工作室，一進包廂就誑稱自己是警察，掏出變造的服務證恐嚇越南按摩女「如果不幫我按摩，就不給妳開店」，並要求檢查按摩女身分證。

女子擔心事情鬧大，只好聽命替李男按摩，沒想到李男食髓知味，恫稱女子「如果妳不跟我做愛，就不給妳開店」，起身壓制女子性侵得逞。按摩女起先隱忍選擇不報案，直到新北地檢署日前偵辦妨害風化案，按摩女才吐露曾遭受「警察」性侵。

庭訊時，李男辯稱變造服務證只是收藏紀念，否認冒用警察身分性侵越南女子，供稱2人只是性交易。李男在法院審理時坦承侵占遺失物，但否認僭行公務員職權罪，辯稱是擔心其中一名女子未成年，擔心若性交易會吃上官司，才要求出示身分證，另外一女是自願交出身分證。

法官審理時痛斥，李男身為軍人，榮譽是軍人第二生命，自當克制自重、竟侵占他人遺失的警察服務證並變造，破壞國家執法形象及民眾對員警執法信賴憑證，又持變造的警證冒用警察名義，應嚴厲譴責，判處李男6個月徒刑及罰金1萬元，按摩女曾控告李男性侵，法院認為認為證據不足判決無罪，仍上訴。

(中時新聞網)