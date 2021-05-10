根據TrendForce表示，自2019年躋身為全球第二大智慧型手機市場的印度，近期因新冠肺炎疫情日趨嚴重，民生經濟再次遭受重創，進而影響各大手機品牌的生產與銷售力道。TrendForce預估，2021年全球智慧型手機市場的年增幅度將因此自原先的9.4％，收斂至8.5％；生產總數約13.6億支，且未來不排除有持續下修的可能。

TrendForce進一步指出，目前全球前五大手機品牌三星（Samsung）、蘋果（Apple）、小米（Xiaomi）、OPPO、Vivo，皆有在印度設置產線或透過OEM廠協力產出，且比重逐年擴大，惟目前的產出仍以供應當地需求為主。依現階段當地生產情形來看，初估第二季至第三季共有1200萬支的生產量會受影響，而印度全年生產總量將可能因此下滑7.5％。

從印度前四大手機品牌銷售市占來看，依序為小米25％、OPPO23％、三星22％、Vivo16％，四者合計囊括86％，其銷售品項覆蓋市場主流消費100~250美元區間的產品，因此疫情擴大對各大品牌皆有衝擊。

(旺報 )