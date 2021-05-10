為提供業界充足人力，教育部推動產學攜手合作計畫多年，但參與的學生仍有限。教育部今天表示，預計111學年起，對於高職生參加產學攜手合作計畫，他們未去工廠或企業實習的全時讀書期間，研擬每月發給5000元助學金，讓他們生活可以自足。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告「我國技職教育推動產學合一現況」時指出，教育部與經濟部、勞動部進一步整合相關計畫及資源，規畫精進產學攜手推動方案，包括技高階段開放與廠商合作的模式、技專階段整合勞動部產學訓合作訓練計畫等，以擴大參與對象。

潘文忠說，教育部推動的「產學攜手合作計畫」，將安排全時讀書且未領有津貼或薪資期間，額外按月支給助學金5000元，以提高高職生參與此計畫的意願。

教育部推動的產學攜手合作計畫，係結合學校及產業界實施彈性學制與課程，並彈性運用師資及設備，讓高職生畢業後成為合作廠商正式員工，可透過甄審升讀合作技專校院，以促進產學連結，兼顧學生就學就業需求。

目前產學攜手合作專班辦理模式有一、輪調式：學校與合作企業以2班為單位實施，1班在校上課，另1班在企業接受職業技能訓練；二、階梯式：一、二年級在校接受基礎教育，三年級到企業接受職業技能訓練；三、實習式：學期時間在校讀書，寒暑假到企業接受職業技能訓練。

教育部技職司長楊玉惠說，目前高職生參加產學攜手合作計畫約4000人，不過他們只有到工廠或企業接受職業技能訓練時有津貼，在校讀書時則沒有。為吸引更多高職生來參與產學攜手計畫，預計111學年起，專班學生未到工廠或企業接受職業技能訓練，他們在校全時讀書每個月也可領有教育部5000元的津貼。

(中時 )