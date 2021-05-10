縣議員楊華美今在衛生局進行工作報告時提及，藥物濫用者可能伴隨精神狀況，進而成為社區中的不定時炸彈，建議衛生局參照外縣市成立社區復康中心等。（羅亦晽翻攝）

衛生局長朱家祥回覆，衛生局今年度會結合衛政、社政、教育及警界成立溝通平台，集結民間力量進行毒癮宣導及防治工作，毒防中心、地檢署及成癮機構也會成立「防毒金三角」，給予適當協助與服務。（羅亦晽翻攝）

毒品和藥物濫用問題日益嚴重，除警方積極打擊毒品犯罪、列管追蹤外，花蓮縣衛生局也將結合精神科醫師及護理師、社工師、心理諮商師及毒品防制員等專業人員，預計在今年7月成立「身心健康及成癮防治所」，透過主動出擊給予適當協助，從中解決社會治安隱憂。

縣議員楊華美今在衛生局進行縣議會第19屆第5次定期大會工作報告時指出，花蓮地區吸毒年齡層持續下降，衛生局雖設有毒防中心積極宣導，不過藥物濫用可能伴隨精神狀況，進而成為社區中的不定時炸彈，交由警方處理非長久之計，建議衛生局可參照外縣市成立社區復康中心等，公部門和民間團體一同合作處理。

據衛生局統計，縣內毒癮列管人數，2019年有738人，2020年則減少至660人，衛生局長朱家祥回覆，毒癮列管人數雖有下降，不過新興人口使用機率卻增加不少，今年度除結合衛政、社政、教育及警界成立溝通平台，集結民間力量進行毒癮宣導及防治工作，毒防中心、地檢署及成癮機構也會成立「防毒金三角」，透過一對一的面談，了解個案狀況，給予適當協助與服務。

朱家祥指出，衛生局今年將結合精神醫療、心衛中心及毒品防制等3個單位，可望在7月成立身心健康及成癮防治所，目前正在組織架構，預計設置在衛生局健康中心內，屆時將有精神科醫師、護理師、社工師及毒品防制人員等進駐，相信未來對毒品防治及心理健康能有一致性的推動成效，更能成為北區及南區醫療體系的窗口，彼此有更多連結。

楊華美提到，若有毒癮者不在列管範圍，卻在社區滋事擾民引發治安疑慮，衛生局該如何面對；朱坦言，受限於法規，若患有精神疾病且有自殺傷人之虞，可以將他強制就醫，若沒有傷害他人，強制就醫這部分確實是個盲點。

不過，朱家祥也說，身心健康及成癮防治所內設有衛生局的專業人員，經由主動訪視個案，發現有需求後再和醫療單位溝通，相信在這條件下能漸漸地協助他們重返健康的生活環境條件，未來也會在各項法律規範內，突破創新更多作為。

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(中時 )