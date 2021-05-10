一滴水用3次 日月光成功省下高雄民眾一個月的使用水量

百年水荒，日月光高雄廠與市民齊心抗旱，以中水回收廠的運作、長期的多元化節水措施及回收水開發應用，落實對水資源「減量、回收、再利用」的管理原則。中水廠啟用至今６年，於2021年5月10日，累計節省水達2千萬噸，相當於高雄所有民眾一個月的用水量！

今日日月光高雄廠於綠科技教育館舉辦歡慶中水回收達2千萬噸活動，現場由羅瑞榮總經理帶領一級主管們，共同完成日月光水足跡的指標拼圖，為日月光珍惜水資源的努力與投入，再立重要里程碑。高雄廠持續擴充廠房與擴大產能，秉持資源循環再利用的理念，以實際行動實踐綠色承諾，包含興建中水廠，降低用水短缺的營運挑戰；以綠科技教育館的創新環教推廣，向全民推展水資源的共生理念。

中水回收廠自2015年啟用，第一期日處理量為2萬噸，回收率55％，高雄廠持續提升回收能力，於2019年完成第二期工程擴充，將中水廠的供給網絡延伸至二園區，讓高雄廠區的水資源回收做得更加全面，整體回收率提升至70％，每日最大產水量可達2萬1千噸，等同於為高雄3萬戶家庭省下當日用水量！高雄廠不斷提升用水效率，讓日月光的每滴水都可使用至少3次。

(旺報 )