印度陷入新冠疫情危機之後，兩位前奧運金牌選手辛格(Ravinder Pal Singh)、考西克(Maharaj Krishan Kaushik)不幸於上周雙雙染病身故。他們是1980年莫斯科奧運的印度男子曲棍球代表隊成員，拿下印度該屆唯一的獎牌。辛格在印度勒克瑙去世，考西克在新德里辭世，兩日是在同一天(8日)離世，只相差幾個小時。

Hockey India griefs the loss of Mr. M. K. Kaushik, Gold Medal winning Olympian and former Coach of the Indian Hockey Team. 🕯#IndiaKaGame pic.twitter.com/CQxcTdry3D — Hockey India (@TheHockeyIndia) May 8, 2021

I'm deeply saddened to learn that Shri Ravinder Pal Singh ji has lost the battle to Covid19. With his passing away India loses a golden member of the hockey team that won Gold in the 1980 Moscow Olympics. His contribution to Indian sports will always be remembered. Om Shanti🙏 pic.twitter.com/rCE1pcaIgx — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) May 8, 2021

辛格4月24日被送去住院，他的病情一度好轉，甚至已經重新檢測為陰性，6日轉移到非隔離病房。不料隔天他的狀況忽然惡化，7日被緊急戴上呼吸器，8日就去世了。61歲的辛格沒有結婚生子，留下一位姪兒。

考西克染疫之後肺功能受損嚴重，他在首都的醫院接受治療，但是戴上呼吸器幾個小時後就病逝。66歲的考西克已婚育有一子。印度曲棍球國家隊發推文哀悼考西克，他後來擔任過國家隊教練。

1980年夏季奧運是一次比較特殊的奧運，主辦國為前蘇聯，美國(洛杉磯)在主辦城票選輸給莫斯科。加上蘇聯入侵阿富汗，美國聯合50多國發動抵制，最後只剩80國出賽。還有一些國家澳洲、丹麥、法國、英國是以運動員獨立參賽，奪牌的國家總計只有36國，蘇聯和東德兩國囊括了半數獎牌。

辛格於該屆奧運後因為脊椎受傷而退役，轉去銀行上班。考西克繼續以教練身分活躍，2002年獲得印度國家隊教練獎。印度目前累積2266萬新冠肺炎病例，死亡人數24.6萬。

(中時新聞網)