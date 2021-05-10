澳洲第二大賭場業者Star Entertainment Group周一提出以全股票方式收購規模更大的競爭對手—皇冠度假酒店集團（Crown Resorts Ltd），加入與兩家私募股權投資巨頭爭奪皇冠集團控制權的戰局。

對於陷入困境的皇冠集團，Star Entertainment開出的估值為90億澳元（相當於約70億美元）。

3個月前，澳洲監管機關宣告皇冠度假酒店—該國最大的博奕娛樂集團，不適合持有雪梨的博奕牌照。

Star Entertainment周一表示，這個以股權交換方式進行的併購案，將創造出「亞太區其中一家最大、最具吸引力的綜合度假村業者」。

Star Entertainment加入戰局，讓皇冠集團的股東擁有第三種選擇。此前美國私募股權投資巨頭百仕通集團（Blackstone Group Inc.）已經將其全現金收購金額從56億澳元提高到84億澳元。美國資產管理公司Oaktree Capital Group則提議以30億澳元買回皇冠集團創始人的股份，藉此消除監管方面的疑慮。

Star Entertainment這次出手，反映出該公司對收購皇冠集團充滿興趣。在澳洲4個最大的城市中，皇冠集團在3個城市都擁有非常有價值的旅遊資產和房地產，但受到新冠肺炎疫情相關的鎖國措施和監管問題打擊，該公司的獲利和股價一蹶不振。

如果交易能繼續推進，Star Entertainment表示未來將考慮出售並租回兩家公司的合併物業，這些物業包括數十公頃非常搶手的濱海土地，將帶來「巨大的價值」。

受此消息激勵，Star Entertainment周一收盤大漲8.18%，為4.23澳元，盤中最高升至4.30澳元。皇冠集團收漲7.30%，為13.01美元，盤中最高升至13.32澳元。兩家公司股價雙雙創下疫情爆發以來的盤中新高，盤中的合併市值達到130億澳元。

(時報資訊)