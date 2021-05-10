新冠疫情下，市場需求大增，海運費用驚驚漲之下，造就全球航運業者都出現數十年來難得一見的大好行情。10日傳出，韓國政府正在嚴審國內HMM(現代商船)與其它當地航運業者，是否有聯合壟斷運費的行為。

韓國業界表示，在先前接獲相關檢舉之後，韓國公平貿易委員會（KFTC）現已主動告知完成HMM與其它業者，例如興亞航運（Heung-A Shipping)與長錦商船(Sinokor Merchant Marine)是否涉及共同哄抬價格的調查。

因為從2018年12日以來至今，韓國政府一直在調查此事是否有不法情事。

不過，韓國托運業者聲稱，根據韓國海運法，同業們可以集體調漲運費。但是，韓國公平會認為，這些海運業者已經越界並違反法律規定，故有聯合壟斷的舉動。

同時，韓國主管機關也決定，在聽過這些涉嫌非法的韓國海運公司陳述後，會根據涉及違法程度做出不同處分。

之前，在韓國造船業方面也傳出有壟斷情事，因為排名世界前兩位的現代重工與大宇造船海洋的合併案，讓外界認為藉著規模大與價格低將會壓垮全球其它同業。

不過，這樁韓國造船業者合併案，原以為競爭激烈的中國大陸會極力抵抗，但2020年底卻無條件核准，原因是市場競爭力不會受限。這意外的判決，也一度令外界跌破眼鏡。

(時報資訊)