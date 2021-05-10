連鎖餐飲集團漢來美食(1268)公告2021年4月自結合併營收2.87億元，雖較3月2.88億元微減0.27％、降至近10月低點，仍較去年同期1.14億元成長近1.52倍。累計前4月合併營收13.14億元，較去年同期9.53億元成長達37.87％，雙雙續創同期新高。

漢來美食表示，受惠去年展店效益顯現，包括台北「世貿名人坊」、桃園「上菜」片皮鴨專賣店及高雄夢時代「漢來上海湯包」、「安那居」等新店業績均超越預期，配合新成立的電商部門逐漸步上營運軌道，搭配年節禮品推波，使首季營運繳出不錯成績。

漢來美食日前甫公告首季合併營收創10.26億元次高，季增2.79％、年增22.37％，配合業外收益增加、比較基期較低，使稅後淨利0.76億元，季增9.15％、年增達近2.23倍，每股盈餘（EPS）2.05元，優於去年第四季1.88元及同期0.64元。

在展店效益及比較基期較低下，漢來美食4月及前4月營收續創同期新高，儘管近期國內疫情再度趨於嚴峻，所幸進入5月母親節餐飲小旺季，外出聚餐熱度逐步加溫，訂位情況未受疫情影響，各品牌餐廳第1、2周均維持滿座情況，第二季傳統淡季營運仍有撐。

漢來美食定調今年為調整營運及強化研發年，並為明年即將開幕的台北南港漢來飯店預作準備，因此展店步調將放緩，目前暫定第四季在新竹開出「上菜」及「漢來上海湯包」分店，並著手強化既有餐廳體質，改裝高雄漢來大飯店內3個西餐品牌餐廳。

漢來美食指出，位於高雄漢來大飯店11樓的原池畔餐廳，預計7月中旬前以餐酒館bistro型態重新迎賓，目標客單價1000～1200元。45樓的牛排館及鐵板燒西餐廳則將在7月封館改裝，預計10月初以全新面貌開幕，為2家餐廳近10年來最大規模改造。

漢來美食2020年合併營收34.59億元、年減8.37％，仍創歷史次高，受惠補助及股利等業外收益跳增挹注，稅後淨利2.79億元、年增4.92％，每股盈餘（EPS）7.51元，雙創歷史新高。公司決議擬配息7元，將於5月31日召開股東常會，全面改選董事。

(時報資訊)