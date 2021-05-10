受到缺料和工作天數減少影響，面板廠4月營收略低於3月。友達（2409）公佈2021年4月自行結算合併營收為296.0億元，較上月減少3.6％，較去年同期大幅增加46.8％。4月份面板總出貨面積達206.6萬平方米，較3月份減少6.6％。

10日面板類股股價走弱，面板雙虎股價下跌逾4％。友達下跌4.62％，收盤價26.85元，成交量達28.6萬張，群創下跌4.86％，收盤價25.45元，成交量約48.93萬張，彩晶下跌2.14％作收，收盤價22.9元，成交量約5.94萬張。

橘子4月營收7.5億 年減8.5％
AM事業回神 東陽4月營收大增44％

(工商 )

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