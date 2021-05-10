在岸人民幣兌美元10日拉升，早盤一度升破6.428關口，午後更進一步飆升，一度觸及6.4230，刷新自2018年6月以來的新高，在岸人民幣現報6.4277。

人民幣中間價10日調升253個基點至6.4425，為連續第二個交易日調升，也創下近3個月新高，帶動在岸人民幣以及離岸人民幣日內升值。

離岸人民幣10日下午一度突破6.42關卡，觸及6.4141，現報6.4209。

(工商 )