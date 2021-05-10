在岸人民幣飆升突破至6.423 刷新近3年新高 14:512021/05/10 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣兌美元10日拉升，早盤一度升破6.428關口，午後更進一步飆升，一度觸及6.4230，刷新自2018年6月以來的新高，在岸人民幣現報6.4277。 人民幣中間價10日調升253個基點至6.4425，為連續第二個交易日調升，也創下近3個月新高，帶動在岸人民幣以及離岸人民幣日內升值。 離岸人民幣10日下午一度突破6.42關卡，觸及6.4141，現報6.4209。 中國中化揭牌 寧高寧任董座 《國際金融》期貨上揚 美股攀峰可期 (工商 ) #在岸人民幣 #飆升 #觸及 #現報 #調升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳產類股再創高 非金電成交值占比逾56％ 11:202021/05/10 財經 陽明股價超車萬海 新航運股王登基 09:572021/05/10 財經 《國際金融》連3天創新高 以太幣漲破4000美元 13:082021/05/10 財經 《商情》周一玉米電子盤跌0.82％ 12:172021/05/10 財經 金控4月淨利 看逾400億 04:102021/05/10 財經要聞 《半導體》超豐4月營收登高 Q2續旺 12:342021/05/10 財經 《電子零件》欣興4月營收雙升登第4高 Q2動能續旺 08:192021/05/10 財經 《國際產業》進軍全球跳板 Clubhouse在美推出Android版 12:512021/05/10 財經 台股開盤小跌10.77點 電子、面板失神 長榮站上90元 09:172021/05/10 財經 股市小白助攻 樂天Kobo營收悍 04:102021/05/10 產業．科技 鈺創利基型DRAM助攻 Q1轉盈 04:102021/05/10 產業．科技 財經熱門新聞 鋼鐵、航運還追？晶片一哥見地板價 散戶機會來了 - 財經 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 金控4月淨利 看逾400億 - 財經要聞 - 工商時報 台幣升勢壯 27元成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 13檔三率三升 法人買 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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