隨著鋼價走揚，中鋼（2002）4月合併營收為369.09億元、年增45.10％，累計合併營收為1,347.27億元、年增30.36％。

此外，中鴻（2014）4月合併營收為40.11億元、年增58.08％，累計合併營收為148.42億元、年增17.45％。

《半導體》台積電4月營收月減13.8％ Q2穩中拚高
喬山4月合併營收年增36.32％ 商用產品營收年增87％

(工商 )

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