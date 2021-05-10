中鋼4月營收369.06億 年增45.10％再創單月新高 14:512021/05/10 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著鋼價走揚，中鋼（2002）4月合併營收為369.09億元、年增45.10％，累計合併營收為1,347.27億元、年增30.36％。 此外，中鴻（2014）4月合併營收為40.11億元、年增58.08％，累計合併營收為148.42億元、年增17.45％。 《半導體》台積電4月營收月減13.8％ Q2穩中拚高 喬山4月合併營收年增36.32％ 商用產品營收年增87％ (工商 ) #中鴻 #中鋼 #合併營收 #累計合併 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 友達4月營收月減3.6％ 14:502021/05/10 財經 冠德前4月營收成長9.28％ 衝高至62.9億元 16:392021/05/10 財經 《電腦設備》同期新高 上奇4月營收年增65％ 15:242021/05/10 財經 橘子4月營收7.5億 年減8.5％ 16:092021/05/10 財經 台積電4月營收1,113億元 年增16％ 14:212021/05/10 財經 《汽車股》東陽AM、OEM雙成長 4月營收年增44％ 08:542021/05/10 財經 明躍4月合併營收2.59億元年增113.89％ 16:102021/05/10 財經 去年基期低 客思達-KY4月合併營收年增34％ 12:162021/05/10 財經 智慧防災相關業務成長 中保科4月營收年成長4.64％ 15:052021/05/10 財經 AM事業回神 東陽4月營收大增44％ 09:392021/05/10 財經 《其他股》智慧防災續拓展 中保科4月營收年增4.64％ 16:322021/05/10 財經 財經熱門新聞 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 三星先進製程遭台積狠甩腦後 日媒曝：做錯2件事 - 財經 新台幣匯率收27.816元、升值9.2分 創24年新高 - 財經 陸半導體遭美制裁重擊 自己人揭殘酷真相 - 財經 鋼鐵、航運還追？晶片一哥見地板價 散戶機會來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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