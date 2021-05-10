2021台灣企銀五人制足球聯賽9日在屏東縣立體育館畫下圓滿句點，提前封王的嘉義天晴以5比2擊退曄拓FC，10戰全勝舉起冠軍金盃並獲得新台幣20萬獎金，天晴射手戴偉任也以17球榮膺金靴獎。

2021台灣企銀五人制足球聯賽9日圓滿落幕，中華足協祕書長方靖仁以「超乎預期」來形容所獲得的回饋與成果，「包括各隊投入的態度、願意動員的積極性，6隊對於比賽的渴望超乎預期，有時在十一人制比賽還看不到這種態度。球迷也給我們很好的回饋，讓我們可以把比賽辦得更好，教練、球員的反應都很正面。」

方靖仁指出，國內踢五人制的球員其實不少，但流失嚴重，不是離開足壇就是改以十一人制為主。但首屆聯賽辦下去，讓這些五人制底子的球員有個舞台，不論是比賽強度或受關注度，以及協會如何辦理比賽，都獲得全面性的成長。

「什麼是一場正式的五人制足球賽事？在木板踢可以比賽，但不會是亞足聯國際賽規格，所以我們用了專業地墊，也採停錶制度並設置計時員，做出與以往五人制盃賽、錦標賽不同的規格。」

方靖仁指出，舉辦聯賽最重要的目的，就是要有競技端的成長，這點大家有目共睹，比如五人制國際賽會用的power play戰術，踢到後來幾乎各隊都有練。而執行power play戰術的守門員，以往盃賽就是套個背心上去踢，現在各隊都有準備執行者的門將球衣，顯示大家都很重視這項賽事。

就連賽事轉播，原本足協將多數經費用在補助球隊交通費與場地上，轉播規格相對較低，「後來發現大家關心，觀看的群眾真的是有蠻獨特的區塊，給我們蠻特別的回饋，才決定把規格拉高。」方靖仁笑說，後來轉播單位還找來名主播常富寧，成為意外收穫。「感謝球迷提出各種建議，比如轉播是否可以顯示犯規次數，類似這些進步都是好的，是很好的互動。」

有了一個能夠留住五人制人才的舞台，方靖仁未來希望在能維持競爭強度的前提下擴編聯賽隊伍數，並走向屬地主義。「理事長邱義仁也希望將聯賽增至8隊，我們會謹慎評估，隊伍增加也要競爭力愈來愈強，本屆天晴戰績全勝，希望未來有球隊能跟他們抗衡。屬地主義方面，目前各隊真的都有在地元素，比如芳億就是台南、屏東球員很多，旅人的球員就都來自台中，在地化是可以期待的。」

(中時 )