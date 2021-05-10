來自於智慧防災相關業務的大幅成長。中保科（9917）四月合併營收為11.74億元，較去年同期成長4.64%。本年累計合併營收為47億1149萬元；中保科指出，2021年除了保全本業持續深耕，將全面擴大餐飲事業部。同時，「中保好生活APP」也將上路。

中保科累計今年1-4月合併營收為47.11億元，年增6.6%。

中保科所提出的智慧防災解決方案，是運用物聯網設備可24小時智慧監控，並擁有多項偵測功能，包括當火警、廣播、排煙、幫浦各主 機關閉時可用電流模組偵測，火警受信總機電壓與警報輸出可移報監控，排煙開關遭轉動時可移報監控，撒水與消防栓的水閥開關可定位偵測。

中保科指出，近二年，此部分的業務成長幅度都有2位數。

在餐飲事業，中保科指出，五月份起，中保科技集團代理的餐飲品牌「The Soup Spoon匙碗湯」旗下所有門市啟動「二代店」計畫。

(工商 )