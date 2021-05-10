案1187公共場所活動史。（中央流行疫情指揮中心提供）

今（10日）中央流行疫情指揮中心公布3例本土和1例感染源，調查中確診個案案1187確診前活動史，其5月3日曾去過台北福華大飯店、5月4日曾到餡老滿南港店。對此，台北福華大飯店表示，接獲消息後謹慎協調並妥善處理後續消毒防疫工作，目前七賢吧暫時關閉中，預計停業7天。

案1187於5月3日晚間6點半至8點曾到台北福華大飯店七賢吧用餐，台北福華大飯店正式發聲明稿，表示「昨晚收到台北市衛生局通知後就已全面進行消毒」，且「期滿後會將再進行加強消毒，館內各餐廳皆使依規定進行環境清潔，以確保飯店賓客健康安全及飯店前線服務人員安全無虞」。

台北福華大飯店正式聲明稿：

首先感謝各位對於台北福華大飯店的愛護與支持，我們一直秉持遵守防疫規範，關心所有賓客、全體員工及其家人的健康安全。

在此聲明110年5月9日接獲台北市衛生局通知，有確診案例於5月3日至飯店七賢吧消費，飯店接獲消息後謹慎協調並妥善處理後續消毒防疫工作。

昨 (5／9) 晚隨即安排廠商施用消毒藥劑進行飯店消毒工作；包括所有公共場域(含一樓名品商店街、飯店一樓全區、七賢吧、戶外游泳池、客用電梯)、飯店B1區域(含名品商店街、餐廳、男女員工更衣室、員工餐廳、辦公室、員工電梯)。 七賢吧停止營業七天，期滿後會將再進行加強消毒；館內各餐廳皆使依規定進行環境清潔，以確保飯店賓客健康安全及飯店前線服務人員安全無虞。

關於可能接觸之同仁健康安全事宜，飯店給予妥善協助及安排後續七天自主健康管理作業。飯店持續嚴格要求所有工作人員於館內時，每天兩次測量額溫，服務時必需全程配戴口罩及手套，並於執行勤務時隨時以酒精消毒及勤洗手。

飯店保持嚴謹態度處理相關事務，在全體同仁協助及努力下，飯店維持正常運作。台北福華大飯店特別感謝所有媒體朋友的關心與支持，並在此提供相關聲明，敬祝各位健康平安，謝謝。

(中時 )