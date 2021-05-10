大陸「戲劇女王」趙麗穎與大她9歲男星馮紹峰，在上月底閃電宣布離婚，雙方各自發文「日子很長，過去很好，願未來更好」並標註對方，兩人2年多的婚姻就此畫下句點，恢復單身的趙麗穎一舉一動都是焦點，不過趙麗穎近日則被粉絲捕獲，低調戴著帽子、口罩現身機場，由於趙麗穎的身材嬌小、腰太細，她的褲子後方還得用夾子夾住、縮小腰圍，才勉強穿得住。

趙麗穎揮別2年短命婚後，她把重心都放在工作上，而趙麗穎昨（9日）則被粉絲直擊現身機場，只見她低調戴著帽子、口罩，身穿黑色上衣和藍色牛仔寬褲，33歲趙麗穎身材本來就很嬌小，她這回還被眼尖網友發現，趙麗穎的腰太纖細，褲子後方還用夾子夾住、縮小腰圍，才能勉強穿得住。

趙麗穎的腰太細了，褲子後方還用夾子夾住，才能勉強穿得住。（圖／取材自奔赴山海 趙麗穎微博）

野生趙麗穎實在太「腰瘦」，網友看了都驚呼：「腰也太細」、「好瘦 褲子都夾起來了」、「背影都這麼漂亮」、「這小蠻腰絕了」、「姐姐腰太細了，還要加鈕扣」。

其實野生趙麗穎被直擊現蹤已非首次，她自4月底宣布離婚後，則被直擊穿著簡約風格的灰色運動服裝，頭戴漁夫帽、口罩獨自走天橋，趙麗穎的一張小臉蛋被包得密不透風，手上還拿著養生錘的趙麗穎，走樓梯時全程都低頭，看起來若有所思，而穿寬鬆服飾的趙麗穎身形更顯纖細，讓網友看了好心疼。

(中時新聞網)