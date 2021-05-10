久保雅司公司在MOMO電視購物台上販售「超淨化南極磷蝦油」，主持人李意菲、特別來賓在節目上強調具有「調節血脂」功效，被控違反《健康食品管理法》，士林地院審結，認為產品上沒有標示健康食品以及「小綠人」標章，並非法令中規範的健康食品，且該法條現仍在立法院修法當中，未來可能改為行政處罰，判決久保雅司負責人黃惠玲、富邦媒體科技、節目製作人、主持人等4人無罪，全案仍可上訴。

起訴指出，久保雅司公司販售的「超淨化南極磷蝦油」，每組2970元，公司負責人黃惠玲、MOMO台節目製作人蔣若雲、節目主持人李意菲，2018年3月27日起到5月6日止，在節目上稱「吃完以後，血糖值可以降得那麼漂亮，血壓、膽固醇也都降低」、搭配字卡「代謝血濁問題、溶解栓塞、預防管路硬化」，被控違反《健康食品管理法〉未經核准擅自販賣健康食品。

辯護人主張，磷蝦油並未標示健康食品字樣，也沒有「小綠人」標章，更沒有保健功效文字，並不是該法的健康食品，並無違法。

法條規定，食品具有特殊營養素或具有特定保健功效，合議庭認為應予以明定健康食品為何，不然就有違反「罪刑法定」原則，。而且，立法委員去年已提案修法，將食品廣告含有特定保健功效部分改為行政罰，而不處罰行政刑罰，合議庭以無積極證據證明被告等人犯罪，判決無罪。

(中時 )