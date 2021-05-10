中國五一長假上周結束，今年中國五一期間旅遊市場強勢復甦，「人從眾」出遊模式回歸，中國文化和旅遊部數據中心估算，全國出遊人次達2.3億，永豐投信指出，包括科技化人流預估與疫情防控、低碳電動車降低污染、風景區互動式科技運用等，新科技的廣泛採用，讓今年的五一不太一樣，投資人不妨透過陸股科技型ETF，掌握中國新科技成長機會。

永豐投信表示，目前國內已發行有高達20餘檔陸股ETF(含正2及反向)，其中，多數陸股ETF屬於大型股、綜合類型ETF，而追蹤中國科技指數的ETF，目前以永豐中國科技50大(00887)最聚焦，該ETF鎖定上海、深圳兩大交易所市值與流動性最佳的前五十大科技股，成份股涵蓋中國最火紅的投資趨勢：低碳新能源、抗疫新醫療與5G通訊科技等投資題材。

根據3月底公布資料，永豐中國科技50大持有的前10大個股包括：寧德時代、恆瑞醫藥、隆基、海康威視、邁瑞醫療、京東方A、立訊精密、長春高新、韋爾股份、億緯鋰能等。

持股最高的寧德時代成立於2011年，原本是從日本電子企業TDK的電池子公司中剝離出來而成，負責車載電池業務。寧德時代旗下客戶都是赫赫有名的中國大車廠，有宇通集團、上汽集團、北汽集團、吉利集團、福汽集團、中車集團、東風集團和長安集團，國際級客戶部分切入寶馬、大眾等供應鏈，是全球汽車品牌提供動力電池解決方案的供應商。

(時報資訊)