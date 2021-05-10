台北大巨蛋去年復工後，不斷傳出遠雄集團有意轉讓經營權，台北市長柯文哲10日表示，不管股東怎麼換，原始股東還是占40％以上，沒發出使用執照前，不會隨便變更原始股東，就算拿到使照，遠雄自有資金比率應維持在20％以上，至於超額利潤議約，副市長黃珊珊則說，將在8、9月前完成。

大巨蛋去年8月7日獲北市府同意復工，至今年4月底，體育館棟的施工進度為28.73％、附屬設施施工進度26.72％，柯文哲今赴議會專案報告指出，最近全台缺工，已要求遠雄工程進度盡量快一點，去年9月簽訂興建營運棄約第一次變更協議書，但沒有談到營運權利金怎麼訂。

柯文哲表示，不管股東怎麼換，原始股東還是占40％以上，沒有拿到使照前不會隨便變更原始股東，今年3月已經有大巨蛋財務分析，重新進算財務問題再跟遠雄商議。

他說，就算拿到使照，遠雄自有資金比率應維持在20％以上，將來北市有新的BOT案會檢討自營運開始原始股東占比及營運後的占比。

議員戴錫欽要求，營運權利金未談妥、大巨蛋對周邊造成的光害問題沒解決前，市府不能發使照。

對此，北市副市長黃珊珊說，市府已委託會計師事務所進行大巨蛋財務分析模型，5月底就會完成初步財務模型，預計超額分潤的重新議約，預計今年8、9月前，就會將這件事處理好。

此外，議員簡舒培根據媒體報導，質疑柯文哲今年2月向財團兜售大巨蛋，柯回應強調，不要用影射的手法，他就是依法行政，「我怎麼去兜售大巨蛋」，這就是誣衊。簡則要求柯公布當天行程。

(中時 )