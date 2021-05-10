蘇貞昌民調直直落 他的政績你滿意嗎？【街訪】

遠見雜誌今(10)日公布最新民調，指出近半年來蔡政府風波不斷，從去年底的美豬議題，到今年的藻礁公投成案、死亡人數史上最多的台鐵事故、74年來最嚴重旱災，以及《經濟學人》指台灣為「世界上最危險的地方」；種種問題引發民眾對蔡政府執政的不信任，但民調結果卻顯示，民眾對蔡英文政權的信賴並沒有因為這些事件出現太大的動搖；儘管行政院長蘇貞昌的滿意度來到5年來新低，但仍有48.4%，高於負評。

遠見雜誌指出，該調查於4月29到5月3日進行，回收有效份數1102份，結果顯示，蔡英文在民眾間的滿意度來到了新高，得到55.3%的支持，不滿意度來到新低，為31.1%，整體數字來到蔡英文執政5年來的新高點，蔡政府防疫有成、經濟在疫情中逆勢成長等成績，讓蔡英文在民眾間的聲望未墜。

而蘇貞昌的滿意度則是來到了他任閣揆以來的新低點，48.4%，儘管如此，仍是比負評40.6%來的高；遠見再徵詢民眾對於「內閣中誰最應該要被撤換」的意見，則有36.5%的民眾認為最應該被撤換的是蘇貞昌，該題的第二名則是內政部長徐國勇的22.0%。

蔡政府這5年來，與對岸的互動漸行漸遠，遠見雜誌也調查了民眾對於兩岸未來發展的想法，而調查結果顯示，大多數的台灣民眾仍是主張應該進行和平對話，有高達68.6%民眾認為兩岸應「增加互動」，這個數據比起去年11月的民調相比，增加了4.4%，值得注意的是，政黨中立的受訪者有69.3%認為台灣和對岸「應該增加互動」，與整體的數據相當接近。

(中時新聞網)