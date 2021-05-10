華航機師確診不斷，衛福部長陳時中10日下午宣布實施華航清零計畫2.0，將所有機師全數召回檢疫，華航機組員將「陸續停飛14天」。隨即就傳出「華航聽到消息後氣炸了」的消息，因為以此管制的程度，「華航可能逼近停飛」，且原本指揮中心說要與華航晚上討論後再宣布，沒想到指揮中心下午就搶先宣布。對此，陳時中也立即做出回應。

根據指揮中心下午宣布的「清零計畫2.0」，要求華航前艙機組員全數召回檢疫，後艙機組員曾派飛長程航班，或有接觸「風險組」機組員，全數檢疫14天。相關人員進入社區須檢疫14天，期滿採檢陰性才行。「風險組」與「安全組」不得混飛。

對於是否與華航達成共識才宣布，確定華航也同意該方案？陳時中特別強調，「沒有片面決定，這項管制方案是與華航共同討論出來的」，今天晚上的會議是針對華航後續營運面、安全組及風險組的執行進行討論。

(工商 )