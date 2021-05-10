彰化縣長王惠美(左4)親自主持啟用典禮，師生送上超大感謝卡片。（謝瓊雲攝）

大村國小嶄新的彩虹跑道，顏色繽紛奪目，充滿活潑朝氣。（謝瓊雲攝）

全校師生一起在嶄新的跑道上賽跑，彰化縣長王惠美也親自為大家鳴槍加油。（謝瓊雲攝）

全校師生一起在嶄新的跑道上賽跑，彰化縣長王惠美也親自為大家鳴槍加油。（謝瓊雲攝）

創校123年的大村國小彩虹PU跑道上午正式啟用，是全彰化縣第二座校園彩虹跑道。（謝瓊雲攝）

建校123年的大村國小，10日在彰化縣長王惠美親自主持下，啟用全新的彩虹PU跑道和戶外球場，嶄新的彩色跑道是繼溪州鄉三條國小之後，全縣第二座彩虹跑道；王惠美表示，縣府斥資千萬更新大村國小校園，盼提供師生更舒適、優質的學習與運動環境。

太美了！走進大村國小校門，彩虹圖書館及校舍建築映入眼簾，還有色彩鮮豔的裝置藝術，加上剛完工的彩虹跑道、戶外球場，整個校園繽紛多彩、鮮豔奪目，活潑又有朝氣。

王惠美表示，過去兩年來，縣府投入超過1.2億元修繕整建全縣50所校園的操場跑道設施，其中大村國小除了補助415萬餘元打造彩虹跑道、修繕運動場排水溝和戶外球場，另斥資1300萬元，整修活動中心危險外牆、精進午餐廚房等，希望社區居民和校內師生都有更好的運動、學習空間。

校長江淑芳表示，去年縣長前來學校參與活動，得知校內許多設施都已老舊亟待修繕整建，現勘後馬上就補助學校打造全新的跑道，因為擔心施工期間沒有好的運動場地，社區居民無處休閒，因此要求包商用最短時間來完工。

教育處表示，近年大村國小積極推動國際教育、資訊教育及沉浸式英語教學，合唱團更每年榮獲縣內同聲合唱及客語合唱特優第一名，代表本縣參加全國學生音樂比賽；羽球隊、田徑隊也屢獲佳績，在食農、科學創意、能源等多元教育方面，同樣有良好的教學成效，辦學備受地方肯定。

(中時 )