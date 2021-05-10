苗栗縣政府水利處長楊明鐃報告目前縣府抗旱工作概況。（謝明俊攝）

竹南頭份水資源回收心設置的RO逆滲透淨水設備，每日可供應1千5百噸工業用水。（謝明俊攝）

竹南頭份水資源回收心設置的RO逆滲透淨水設備，每日可供應1千5百噸工業用水。（謝明俊攝）

苗栗縣政府水利處長楊明鐃說明縣府目前抗旱整備工作

苗栗縣議長鍾東錦10日上午偕全體議員赴竹南頭份水資源回收中心考察

苗栗縣近期降雨仍不理想，水情持續嚴峻，苗栗縣議會臨時會特別安排議員前往竹南頭份水資源回收中心，了解目前苗栗縣抗旱應變作為，目前縣府已盤點抗旱井36口及開發多元水源，供應民生及工業用水，其中包括後續建置小型淨水設備6部，將於5月底完成，每日可增加民生用水90噸。

據縣府水利處指出，這波鋒面來襲，雖帶來少許落雨，水利署並進行人工造雨，但降雨量有限，目前永和山水庫有效蓄水量為4.5％、明德水庫為9.6％、鯉魚潭水庫為4％。因此，頭份竹南地區供5停2措施仍繼續實施，縣府籲請各界加強抗旱節水。

縣府為抗旱整備，已盤點抗旱井36口，其中包括在苗栗市後龍溪經國路旁新掘10口抗旱水井，並開發多元水源，來供應民生及工業用水。其中民生用水，除了配合自來水公司協助取用後龍溪伏流水，每日約1萬噸外，後續建置小型淨水設備6台，其中，頭份、竹南各設1座，預計於5月底完成，每日可增加供應用水90噸，總計每日可供給民生用水達1萬零90噸。

而次級的工業用水，縣內水資源回收中心每日共可提供約3千8百噸，另外，竹南頭份水資源回收中心已建置大型RO淨水設備，每日可提供1千5百噸，接下來，苗栗水資源回收中心後續已爭取建置RO淨水設備，預計5月中旬完成，每日可增加供水1千5百噸。苗栗市苗圃段10口井每日至少2千噸，總計每日工業用水可提供8千8百噸。

由於苗栗縣水情持續嚴峻，因此，苗栗縣議會在這會期臨時會中，10日上午特別由議長鍾東錦偕同全體議員們，前往竹南頭份水資源回收中心實地了解目前縣府抗旱作為，苗栗縣長徐耀昌帶領縣府全體局處首長列席。

竹南頭份水資源回收中心是收集竹南頭份兩鎮市的民生汙水，加以淨化處理後排入中港溪，以維護中港溪及周邊海域生態潔淨，在遇有缺水危機時，這些淨化處理過的水，也可以再利用成為工業用的次級用水，可以充份回收利用珍貴的水資源。

因此，為蒐集頭份竹南2地民生汙水，負責承包的國洋環境科技公司，分成3期工程依序施作埋設汙水下水道，並陸續完成用戶接管，第1期接管率已達94．77％，接管率非常高，已連續獲得內政部營建署汙水下水道考核評鑑為甲等。

(中時 )