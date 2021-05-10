立法院社會福利及衛生環境委員會，今（10）日原訂邀衛福部長陳時中出席備詢有關國產疫苗研發進度等相關問題，但陳時中卻臨時取消行程，改由政務次長薛瑞元代打，薛瑞元解釋，是因華航有新增個案，部長正召集交通部與華航開會研擬因應對策。對此，資深媒體人羅友志指出，前面29例都正常，今日卻特別請假，並批「陳走鐘，你再裝啊！」

陳時中突請假缺席衛環委員會，羅友志今在臉書直言「假鬼假怪」，先前29例正常，今天卻特別大張旗鼓請假，怒轟「陳走鐘，你再裝啊！」

網友則在羅友志文章底下留言表示，到底要造神到什麼時候，「從疫情開始就在鬼扯的牙醫師」「看他還能瞞多久，想造神，摔得更慘」「紙快包不住火了吧？」但也有人將重點放在疫情變化，詢問「出什麼大問題了嗎？」「今天很嚴重嗎？」

羅友志今在臉書批陳時中「假鬼假怪」。（圖／摘自羅友志臉書）

對於陳時中向立院請假一事，薛瑞元上午受訪時表示，是因昨晚臨時收到有新增確診者的通知，因此決定立即召集交通部、華航開會因應。

中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增3例本土及1例感染源調查中COVID-19確定病例，其中1例為機場防疫旅館員工（案1186）；1例為某航空公司機師（案1187感染源調查中）；2例為案1105同住家人（案1199、案1200）。

(中時新聞網)