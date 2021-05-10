靜宜大學校友李俊儀，從都市青年變身庄腳農夫，他也成功將台東釋迦行銷海外，其力行的草生栽培方式，並獲得台東農業改良場的研究肯定。(靜宜大學提供／陳世宗台中傳真)

2011年李俊儀回到故鄉台東，從父親的助手做起，學種釋迦。他的方法獲得台東農業改良場重視，透過數量化的科學來驗證，並獲農委會全國十大產銷班的肯定。(靜宜大學提供／陳世宗台中傳真)

李俊儀參考國內外研究及作法，堅持不使用除草劑，也取得產銷履歷認證及有機種植，走出自己康莊大道。(靜宜大學提供／陳世宗台中傳真)

靜宜大學校友李俊儀，從擔任演唱會承辦公司工讀生、主管到返鄉回台東種釋迦；從都市青年變身庄腳農夫，一路用反骨不服輸的個性，克服來自周遭質疑的眼光，藉此證明友善環境的「草生栽培」方式是正確的。他也號召有志一同的青農，成功將台東釋迦行銷海外，其力行的草生栽培方式，並獲得台東農業改良場的研究肯定。

一切的起源就是「管理」，也算學以致用！靜宜大學企管系畢業的李俊儀，大三、大四分別擔任系學會及學生會的會長，畢業後繼續攻讀研究所；學校社團舉辦活動的經歷，讓他從籌辦演唱會的工讀生，到演唱會統籌、公司主管，甚至負責一家公司，花了7年時間。

2009年莫拉克颱風(88風災)重創台東老家的釋迦園，那是祖父及父親一輩子的心血，原本6公頃農地有近2公頃流失，有待復耕，部分土地則涉及國有地被徵收等問題，千頭萬緒、百廢待舉；李俊儀從父親疲憊的眼神中，看到自己的責任，但要從都市青年變成果農，他需要一點緩衝。

李俊儀於是揹起行囊到處遊歷，一面回顧過去人生，同時思考未來，一年的背包客生活，讓他「重新歸零」。2011年李俊儀回到故鄉台東，從父親的助手做起，學種釋迦；第2年父親給他一塊地管理。他看到父親與農友慣用除草劑，但除草劑花錢費工，投資報酬率低，還會殘留土壤影響生態。

李俊儀為省工省錢，他開始採取「草生栽培」，但這會讓果園雜草叢生，父親及周遭農友也看不下去，經常被質疑，卻激發他反骨不認輸的個性，愈想證明自己是對的。他開始做功課，參考國內外研究及作法，堅持不使用除草劑，也取得產銷履歷認證及有機種植，走出自己康莊大道。

李俊儀透過參與釋迦評鑑取得好成績，及在台北拍賣市場賣出每公斤近300元的好價格，以爭取認同。他鑑於台灣釋迦的品系及生產技術領先全球，釋迦具有抗氧化的功效也深受新馬等地民眾喜愛，但台灣市場有限，透過與貿易商合作，將釋迦成功外銷至港澳及加拿大等地。

近年越南、泰國、馬來西亞及台灣人到中國種植釋迦，使得優勢漸漸消失，要想辦法領先別人，除了種好種大外，透過無毒或有機等更安全的種植方式，才能凸顯其價值。而草生栽培就是建構生態多樣性，讓生態自然平衡；果園有害蟲，自然也有天敵，害蟲會自然被消滅，不會影響收成。

李俊儀的方法獲得台東農業改良場重視，透過數量化的科學來驗證，這讓李俊儀覺得「很有意義」。他也透過產品的差異化，運用社群媒體及電商行銷釋迦，同時號召志同道合的夥伴，組成青農產銷班，並獲農委會全國十大產銷班的肯定。

李俊儀強調，這幾年有一點成就，一切起源於「管理」，也算學以致用。尤其大學時上的行銷學，老師採用個案討論，能思考個案成功與失敗原因，訓練如何思考；社團的經歷則讓他學習如何將事情做好，他勉勵學弟妹「訓練自己好的思考習慣，真的重要」！

(中時 )