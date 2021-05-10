許多人都有這樣的經驗，遇上讓自己痛恨的狀況，可能會不經意地咒罵「去死」，但如果詛咒成真呢？一名網友表示，去年遭同事陷害背黑鍋，讓他氣到脫口：「幹這種事的人車禍死一死！」，結果不到半年，真的有同事車禍過世，而另名同事則揭密，讓他背黑鍋的就是那個死去同事！

有網友在臉書社團《匿名公社》發文：「你們相信詛咒這件事嗎？去年一個同事讓我背黑鍋全部的人都誤會我，我當時澄清我沒有幹這種事幹這種事的人車禍死一死！不到半年那個人真的車禍死了！（我另一個同事事後告訴我，是他幹的）。」。

文章一出，引發熱議，信與不信者都有，相信的網友回應：「念力很可怕的」、「詛咒，我信啊！年輕時候交往過的兩位男友，因為欺我太甚，所以我詛咒他們出車禍，結果，沒多久，他們兩位真的出車禍！！！」、「我這輩子最痛恨的兩個人相繼過世，我在想是不是我詛咒的念力太強自己也嚇到~害我不敢再詛咒人了」、「當兵時候就一個常常欺負我，那時一直告訴自己只要順利退伍 在要回來，退伍後就一直找他的下落，但一次因緣際會，毛府元帥直接說，他知道我心有不甘一直想報仇，但聽吾一句，要放下，天自有定數，過沒多久就在電視上看到關於他慘死的新聞」。

不過也有人說：「請詛咒我中大樂透，謝謝您」、「信者恆信，不信的人居多，不然為什麼一堆人搶著做官」。

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(中時新聞網)