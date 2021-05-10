武陵農場今年獲頒台灣農場經營協會「金營獎」，肯定於全國農場中卓越的表現。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

農場重視對環境友善、安全無毒的自然農業。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

農場重視對環境友善、安全無毒的自然農業。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場對生態環境的重視與守護，守護國寶魚「櫻花鉤吻鮭」。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

農場重視對環境友善、安全無毒的自然農業。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場積極朝自然保育、生態旅遊、農業休閒與友善環境安全無毒之農業等面向多元目標轉型與發展，去年獲獎無數，今年5月再添榮耀，獲頒台灣農場經營協會「金營獎」，肯定於全國農場中卓越的表現。

武陵農場場長方正表示，農場對生態環境的重視與守護，絕非一朝一夕，50年代成立之初，即由榮民前輩成立「護魚巡守隊」守護國寶魚「櫻花鉤吻鮭」。農場於50年代為保護特定魚類資源而成立「護魚隊」，推測極可能是全國最早成立具有物種生態保育概念「護魚隊」肇始，更扮演對國寶鮭物種保存具劃時代的重要貢獻。

農場近年更積極朝自然保育、生態旅遊、農業休閒與友善環境安全無毒之農業等面向多元目標轉型與發展，2005年起推動大規模造林，當年種植台灣胡桃等樹種超過1萬株，其後每年約種植3000株，迄今種植面積超過100公頃，對防止土壤流失，增加水土涵養、孕育生物多樣性與生態資源保育成果卓著。

武陵農場副場長胡發韜指出，農場重視對環境友善、安全無毒的自然農業，以通過產銷履歷認證的高山杭菊為例，國人多半擔心杭菊有無農藥殘留問題，農場自我期許勇於向「零檢出」挑戰，迄今每年檢測300多項農藥，已連續6年「零檢出」，更以此研發推出「杭菊紅茶立體茶包」、「杭菊牛軋糖」、「杭菊果凍」及「杭菊手工冰淇淋」等熱銷明星商品，常一上架就銷售一空，擄獲消費者的喜愛。

武陵農場去年囊括行政院「國家永續發展獎」、行政院工程會國家建築公共工程類「金質獎」、農委會「產銷履歷達人」等大獎，通過環保署「銀級環保旅館標章」認證肯定。今年5月再添榮耀，獲頒台灣農場經營協會「金營獎」。

武陵農場指出，期盼生態資源永續能變成全民共同守護信念與價值，努力促使實踐，與自然生態和諧共處，更希望將生態保育及環境維護的觀念，推動普及社會大眾，也歡迎大家前往武陵農場體驗自然與生態之美。

(中時 )