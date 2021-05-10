在汶川地震13周年之際，14歲的大陸傳奇豬「豬堅強」即將走到生命的終點，建川博物館今在微博表示，「豬堅強」已入彌留，只在須臾，得知消息的網友也都在微博留言表達不捨，成為今日微博熱搜議題。

綜合陸媒報導，2008年5月12日大陸四川汶川發生大地震，造成嚴重傷亡，當時成都彭州市村民家的一頭豬被埋在廢墟下，靠著喝雨水、吃木炭撐過36天，最後被救援人員救出，牠奇蹟般的生命力讓網友都相當感動與驚嘆，因此替牠取名為「豬堅強」，更呼籲，不要讓牠變成餐桌上的食物，就在這時，建川博物館館長樊建川用3008元人民幣將這頭豬買下來，讓牠在博物館快樂度過餘生。

如今的「豬堅強」14歲了，換算下來相當於人類的百歲高齡，近日樊建川在微博發布關於「豬堅強」情況的影片，只見「豬堅強」躺在地上，顯得瘦骨嶙峋，身上出現皮膚潰爛的狀況，影片一出，引發網友的關心，館方表示，「牠真的太老了，即將終其天年」。

建川博物館今（10日）又發微博指出，據今天獸醫診斷，「豬堅強」已進入了生命的晚期，自2008年，牠從地震廢墟中來到博物館，每天，都有不計其數的遊客前來看望牠。其實，大家關注的並非只是一隻豬，而是關於那段共同記憶的緬懷深思。牠是一個奇跡，生命的奇跡；牠是一個符號，堅強的符號。牠沒有在36天暗無天日的廢墟中棄生，而是堅強活過14年，實現了一隻豬的天賦之年。

建川博物馆今在微博發文表示，「豬堅強」已入彌留，只在須臾。 （圖片翻拍自微博）

大批網友都在其po文底下表示，「2018年去看過牠，那時候在陽光下躺著，胖胖的，可可愛愛，沒想到三年後」、「高壽了，終老了也該叫做仙逝是喜喪，成為了一代傳奇豬豬，唯一進博物館的豬豬，大傢伙都別難過」、「正是牠堅持了36天才有了十多年的生命的延續，也許真的生命的會在堅持中延續和大放光彩」。

(中時新聞網)