謝姓車手2月底至4月底在台南市區各家金融機構狂領上百次詐欺贓款，領到警方受不了成立專案逮人，日前鎖定郵局守株待兔，果然發現謝嫌現身領錢，謝嫌還不知螳螂捕蟬、黃雀在後，領完錢要逃跑即被逮捕，落網後警方怒問「你領夠了沒」，依照詐欺罪嫌移送至地檢署，羈押獲准。

44歲謝姓男子擔任詐騙車手，家住南區，因有地緣關係，熟悉台南道路，多次以步行、騎車犯案，習慣戴帽、口罩，揹著背包出沒，每次作案後即變裝，從未失手。

謝男以為警察抓不到，以此模式瘋狂犯案，2月底至4月底在台南市區10餘家銀行連續犯下盜領案件，次數高達上百件，各處提款機的管制熱點每月都有數十筆，警方2個月來背負沉重破案壓力，日前成立專案，鎖定他常下手的多處郵局提款機埋伏。

謝嫌日前再度出現在中西區普濟郵局，遇上埋伏警員，認出他的裝扮高度相似近日肆虐府城的盜領車手，站在他身後靜靜等待，謝嫌不知螳螂捕蟬、黃雀在後，仍持續領完贓款，回頭見到警員嚇了一跳，來不及逃跑就被逮捕。

謝嫌狂領得手百餘次，落網後遭警方怒問「你領夠了沒」，只得坦承犯案，遭詐欺罪移送台南地檢署並羈押獲准。

(中時 )