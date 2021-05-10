網友匿名爆料，表示國軍的供餐竟出現美國豬肉。(圖/翻攝自靠北長官3.0 by 2020 臉書)

國軍左營副食品供應站遭爆採購外包裝標示為「台灣豬」，內容物卻標示為「美國豬」，引發關注。民眾黨發言人楊寶楨今(10日)在臉書提到，前國防部長嚴德發去年曾提到國軍優先使用國產食品、發言人史順文去年12月也說過國軍所有豬肉供應以使用國產豬肉為原則，那既然去年2月已打算讓國軍吃美豬，到了年底還敢公然打包票？「國防部被發現之前信誓旦旦的說法，根本是一場騙局！」

立法院外交及國防委員會今進行「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」專案報告。國防部長邱國正上午表示，國防部要求「萊克多巴胺絕對是零檢出」，也將副食產地來源交待得清清楚楚，不可能讓自己的子弟兵食用有問題的食材。

楊寶楨10日在臉書提到，蔡政府今年1月正式開放含萊克多巴胺的美豬進口，前國防部長嚴德發去年曾在立法院宣示「國軍優先使用國產食品」、國防部發言人史順文去年12月也表示，為了促進國內農畜產業的發展，國軍所有豬肉供應以使用國產豬肉為原則，優先使用國產食品，但根據國防部送達立院的最新專案報告，國防部早在去年2月26日就開始採購「進口豬肉及豬可食部位，用於加工肉品」，合約時間還一路到2022年。

因此楊寶楨質疑，既然去年2月已打算讓國軍吃美豬，到了年底還敢公然打包票，承諾會讓國軍優先使用國產豬？難道是時空背景不同，國產豬出現缺貨狀況，國防部逼不得已才要讓國軍弟兄吃進口豬嗎？「國防部被發現之前信誓旦旦的說法，根本是一場騙局，如今還想圓謊，改口強調不含萊劑。」

楊寶楨進一步說，蔡政府對萊豬不願做到「源頭管理、明白標示」，到底讓人如何信任？讓國軍弟兄一步退、步步退，哪天會不會又換個說法，跟他們說「拍謝，萊豬沒人要吃，還是請你們吞吧」，國軍弟兄要保家衛國壓力已經夠大了，讓他們放心地吃頓飯，也要變成一種奢求嗎？最後，她更要執政黨正視國人的反彈聲浪，也請找回誠信，不要對人民說謊。

國軍爆2月就開始吃美豬！ 國防部認了「去年就簽約」合約到2022年

(中時新聞網)