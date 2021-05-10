瑞軒公告4月份自結合併營收為14.6億元，較去年同期大幅成長40％，累計今年前四個月合併營收達59.7億元，較2020年同期成長49％。由於宅經濟需求增加及擴建越南二廠近期已完工產能放大，出貨可望穩定成長。

瑞軒10日股價下跌2.05％，收盤價19.1元，成交量約1.45萬張。

(工商 )