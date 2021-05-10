運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）10日公告自結4月合併營收4.42億元、年增26.84％，若以美元計價則年增34.93％，累計今年前四月合併營收16.07億元、年增8.24％。威宏指出，運動相關配件護具與包袋類需求持續暢旺，精品輕奢產品逐步有新訂單挹注，下半年營運，將優於上半年，讓公司今年營運，可望擺脫疫情干擾而逐步回升。

威宏表示，新冠肺炎疫情高峰過後，全球運動風氣盛行，帶動周邊配件、護具與包袋需求暢旺，旗下威保、德御均有穩定的訂單挹注，營收表現，皆優於去年同期。其中，德御既有37條產線稼動率，近乎滿載，第二季規劃擴產作業，將產線調高至40條，以因應未來訂單成長需求。

此外，輕奢精品事業-宏盛，即將迎接「春燕到來」，因為上月既有客戶詢問產能規劃後，已有明確且量大訂單，即將於第二季末陸續出貨；而廣泰在沉寂一年後，本季亦開始啟動TUMI新品開發，行李箱與商務包袋，也有少量新單挹注，顯示產業復甦信號已確立，預定下半年輕奢精品，可進入出貨旺季，整體營運成長可期。

至於第二季營運，威宏強調，公司第二季起營運，將逐步擺脫疫情陰霾，重回成長軌道，惟全球海上貨運缺櫃問題，影響實際出貨數量。威宏認為，此為短期不利因素，待航運市況回穩，將可望排除。

此外，威宏則謹慎應對全球疫情反覆，對生產造成的影響。不過，全年營運展望，威宏從保守轉為審慎積極，在已明顯成長的運動需求下，輕奢精品將於下半年開始挹注，全年營運將重回疫前水準的目標不變。

(工商 )